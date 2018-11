Prezydent: Lech Kaczyński walczył o to, abyśmy dywersyfikowali dostawy gazu

Autor: PAP/bad

10-11-2018 20:38

Lech Kaczyński walczył o to, abyśmy dywersyfikowali dostawy gazu; był pomysłodawcą wielkiej inwestycji w gazoport, dzięki której dzisiaj Polska może odbierać gaz skroplony z całego świata; to jest jego wielka zasługa i to właśnie dlatego jest ten pomnik - mówił w sobotę prezydent Andrzej Duda.

Podczas wystąpienia prezydent przypomniał o podpisanej kilka dni wcześniej 24-letniej umowie na dostawę do Polski gazu skroplonego z USA.

- To właśnie m.in. dlatego staje ten pomnik, bo to nie kto inny, a właśnie pan prezydent Lech Kaczyński walczył o to, byśmy jako państwo zrealizowali możliwość dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. Do tego było potrzebne albo zbudowanie gazociągu albo zbudowanie gazoportu. To właśnie gazoport był jego ideą - mówił Duda.



- To on był pomysłodawcą tej wielkiej inwestycji dzięki której dzisiaj Polska może odbierać gaz skroplony z całego świata i może przebierać w ofertach. To jest jego wielka zasługa i to właśnie dlatego jest ten pomnik - dodał.



Prezydent Duda zwrócił ponadto uwagę, że dziś w Polsce stacjonują zarówno wojska NATO, jak i amerykańskie. Przywołał jednocześnie słowa, jakie ponad osiem lat temu Lech Kaczyński mówił do niego - najmłodszego ministra w prezydenckiej kancelarii. - Andrzej, to nie chodzi o to, że tu mogła być amerykańska baza antyrakietowa. To nie chodzi tylko o to, żeby tu były jakieś amerykańskie rakiety. To chodzi o to, że jeżeli tutaj będą wojska Stanów Zjednoczonych i będą wojska NATO, to będzie oznaczało, że to już nie jest rosyjska strefa wpływów. To będzie oznaczało właśnie to dla całego świata - relacjonował.



- Panie prezydencie, to była pańska myśl i ona została zrealizowana - podkreślił Duda.